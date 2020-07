LOSC – Mercato : Galtier est ulcéré par le départ de Loïc Rémy

true

L’entraîneur du LOSC Christophe Galtier n’a pas caché son ressentiment après l’annonce du départ de Loïc Rémy au mercato. Le coach des Dogues comptait sur lui.

Loïc Rémy devrait donc quitter le LOSC pour signer à Benevento. L’annonce, faite en début de semaine, a surpris tout le monde y compris en interne. Christophe Galtier est même tombé de sa chaise en apprenant le départ d’un attaquant qu’il a relancé et sur qui il comptait la saison prochaine.

« Après dimanche, j’ai ressenti une colère froide »

« Quand j’ai appris que Loïc était susceptible de partir alors que tout semblait prêt pour qu’il reste, j’ai été surpris. Et après dimanche, j’ai ressenti une colère froide, a expliqué l’ancien coach de l’ASSE à La Voix du Nord. Loïc fait partie des joueurs dont on a besoin à l’image de José qui évolue derrière, Benjamin au milieu et de Jérémy dans le vestiaire. Eux n’ont pas tremblé quand ça n’allait pas. À l’inverse de ce qui s’est passé au club il y a deux ans et demi, quand ça tremblait de tous les côtés. Il y a donc cette relation que Loïc avait avec le club, ses partenaires, moi. Il voulait rester avec nous. Il y a une différence aussi avec le Loïc qui est arrivé et celui qui s’en va. Il a marqué 14 buts, il était libre et faisait partie de cette colonne vertébrale expérimentée. Et autour de lui se sont épanouis des jeunes comme Nicolas Pépé, Rafael Leao et Victor Osimhen. »