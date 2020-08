LOSC – Mercato : Galtier formule un vœu avant de défier le Stade de Reims

true

Après le nul enregistré contre le Stade Rennais samedi à Lille (1-1), Christophe Galtier a été été interrogé sur la suite du mercato et la jauge des 5000 supporters.

Le LOSC et le Stade Rennais se sont quittés dos à dos (1-1). Samedi, les deux cadors de L1 n’ont pas réussi à se départager dans un match intense qui a notamment connu deux expulsions (Boey et Reinildo). Dans des propos relayés par Le Petit Lillois, Christophe Galtier est revenu sur la jauge des 5000 supporters avant le déplacement à Reims ce dimanche (13h).

« J’étais partisan du huis clos il y a quelques semaines de ça pour des raisons sanitaires. J’ai trouvé que notre public a répondu présent et le kop a beaucoup encouragé l’équipe, il l’a poussé dans nos temps forts et maintenu dans nos temps faibles. C’est mieux 5000 que rien. J’espère que l’on passera rapidement avec une jauge plus élevée. »

« Plus tôt ça arrive, mieux c’est »

La présence de supporters n’a pas été le seul sujet évoqué par le coach du LOSC, relancé sur la suite du mercato estival. « Le mercato ne m’inquiète pas. C’est comme ça. C’est une situation plus particulière, a-t-il rassuré. Je sais quels sont les plans pour mon président. Nous travaillons avec Luis en étroite collaboration pour palier d’éventuels départs. Tous les clubs sont exposés. Personne n’est à l’abri de perdre ses bons joueurs. C’est pour ça que tout est anticipé à tous les postes. Nous serons prêts s’il y a des départs. Plus tôt ça arrive, mieux c’est. Ça nous laisse le temps de travailler. »