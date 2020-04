LOSC – Mercato : Gérard Lopez fixe le nombre de départs en fin de saison

true

Le président du LOSC, Gérard Lopez, assure que la crise du Covid-19 n’influera en aucune manière sur les ventes prévues pour l’été.

Le président du LOSC, Gérard Lopez, a accordé une longue interview à France Bleu dans laquelle il a notamment évoqué l’impact que pourrait avoir la crise sanitaire sur le mercato de son club. Bonne nouvelle pour les supporters lillois : selon l’homme d’affaires, cela ne devrait pas impacter les transferts, que ce soit le nombre de ventes ou le montant de celles-ci.

« Non. D’une part, certains joueurs seront peut-être impactés de 50% et d’autres de zéro. Il n’y aura pas de changement pour un joueur unique et sans concurrence. Donc c’est compliqué voire irresponsable de fixer l’évaluation à 28%. »

« D’autre part, pour le LOSC, cela arrive dans une saison particulière : on a joué la ligue des champions, on est 4e du championnat. Donc en terme de revenus c’est une très bonne année. Et on n’avait pas envisagé non plus de vendre une dizaine de joueurs, seuls trois ou quatre devaient partir. On ne sera donc pas très affectés. »