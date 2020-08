LOSC – Mercato : Gérard Lopez prêt à changer ses plans offensifs ?

true

Si le LOSC ne parvient pas à vendre Jonathan Ikoné alors ce sera Luiz Araujo qui sera sacrifié pour dégager une place devant.

Si le LOSC veut finaliser en priorité la vente de Gabriel (Naples, Arsenal, Manchester United ou Everton) avant de penser à la suite de son Mercato, le plan de cession des Dogues ne sera pas encore complètement terminé avec le départ du Brésilien, déjà remplacé dans l’effectif par le néerlandais Sven Botman.

Encore au moins trois gros départs envisagés

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », le club nordiste a encore beaucoup de finaliser quelques départs. Si Zeki Celik et Boubakary Soumaré sont en première ligne et que Luis Campos a déjà des idées en tête pour les remplacer, un départ dans le secteur offensif est aussi envisagé.

Si Jonathan Ikoné est l’élément le plus « bankable » placé sur le marché par Lille, la direction nordiste étudie aussi l’éventualité selon laquelle l’international tricolore ne trouvait pas preneur et restait finalement à Luchin. Dans ce cas précis, ce serait le « super sub » brésilien Luiz Araujo qui serait sacrifié.

Le dossier Morelos toujours en salle d’attente

Au LOSC, le départ de l’un des deux est une condition nécessaire à l’arrivée d’Alfredo Morelos (Glasgow Rangers, 22 ans). Jonathan David arrivé pour remplacer Victor Osimhen, le Colombien ne peut débarquer maintenant sans surcharger un secteur offensif déjà soumis à une rude concurrence…