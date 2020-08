LOSC – Mercato : Gerard Lopez raconte le travail de fourmi de Luis Campos

true

Gerard Lopez, le président du LOSC, sait qu’il peut compter sur Luis Campos pour dénicher les prochains pépites lilloises.

S’il y a eu de l’eau dans le gaz, il y a quelques semaines, entre Luis Campos et la direction du LOSC, les choses semblent aplanies désormais. Le dénicheur de talents du club lillois peut donc continuer à chercher les prochains talents du club nordiste. « Nous sommes une destination que les jeunes joueurs adorent. Ils savent que nous allons faire confiance aux jeunes », souligne d’ailleurs Gerard Lopez dans l’entretien qu’il accorde à la BBC et traduit par le Petit Lillois.

Et pour cela, Luis Campos et son travail de tous les jours est donc la meilleure arme des Dogues. « Il m’appelle de partout. Il peut être au Chili, puis il m’appelle deux jours plus tard en étant en République tchèque, et il me dire “on doit avoir ce gamin” », s’amuse presque le président lillois.

Un abattage considérable qui explique pourquoi le LOSC a souvent un coup d’avance en matière de trading. Une compétence désormais reconnue dans toute l’Europe. « Nous n’allons jamais être le Real Madrid ou Barcelone. Vous devez donc trouver votre place, identifier votre force […] Nous devons être capables de repérer les talents dès le début afin de ne pas avoir à dépenser 60 ou 70 millions d’euros pour un joueur sur lequel nous avons dépensé 20 millions et c’est fondamental », a détaillé Gérard Lopez.