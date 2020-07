LOSC – Mercato : Jérémy Pied prolongé de deux ans (officiel)

true

Le latéral droit de 31 ans, en fin de contrat cet été, a prolongé son bail avec le LOSC de deux années. Il sera Dogue jusqu’en 2022.

Alors que tous les regards des supporters lillois sont tournés vers Naples, où se joue l’avenir de Victor Osimhen et peut-être Gabriel, le LOSC a, en parallèle, finalisé la prolongation de Jérémy Pied. En fin de contrat chez les Dogues depuis le 30 juin, l’ancien Lyonnais et Niçois, 31 ans et qui a joué 22 matches en 2019/20, a signé pour deux saisons supplémentaires.