LOSC – Mercato : Jonathan David aurait finalement donné son accord aux Dogues !

C’est désormais un secret de Polichinelle, le LOSC souhaite conclure l’arrivée de Jonathan David, l’attaquant canadien de la Gantoise.

Tandis que Victor Osimhen se dirige de manière de plus en plus probable vers un départ, le LOSC est déjà au travail pour le remplacer. Les noms des deux priorités sont connues pour pallier le départ du Nigérian. Et l’une d’elles mène à Jonathan David, l’attaquant canadien qui porte le maillot de la Gantoise, tandis que l’autre est le buteur brésilien Marcos Paulo.

Auteur de performances remarquées avec le club belge, Jonathan David semblait encore un dossier difficile à envisager il y a quelques heures. En effet, la presse belge annonçait que les plans du Canadien seraient assez clairs : la Ligue 1 n’intéresserait pas un attaquant qui aimerait évoluer du côté de la Bundesliga.

Info @RMCsport : Jonathan #David a donné son accord au #Losc. Les 2 parties ont ficelé les contours du contrat. Le #Losc a transmis sa 1ère offre avoisinant 25M€ bonus compris. La Gantoise espère au moins 30M€ pour le milieu offensif canadien. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 7, 2020

Or, c’est une version démentie depuis par l’Equipe et RMC. Le site du quotidien a d’abord annoncé une offre de 25 millions d’euros du LOSC. Et le joueur serait de son côté « séduit par la perspective d’évoluer sous les couleurs lilloises dès cet été ». Par son journaliste Mohamed Bouhafsi, RMC va plus loin en annonçant un accord avec les « contours d’un contrat » qui seraient ficelés. Reste désormais à convaincre la Gantoise qui attend 30 millions d’euros pour son attaquant.