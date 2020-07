LOSC – Mercato : Jonathan David aurait une idée en tête pour son avenir !

true

Selon la presse belge, Jonathan David (La Gantoise) ne serait pas spécialement emballé par la piste menant au LOSC. Son prix est aussi un frein.

Comptant parmi les cibles prioritaires du LOSC une fois que le départ de Victor Osimhen sera acté, Jonathan David (La Gantoise, 20 ans) s’avère être un dossier particulièrement compliqué pour le club nordiste. Si Luis Campos et ses équipes vont bel et bien arriver avec une offre dans les prochains jours, les chances de faire mouche sont minces pour le média belge « Het Laatste Nieuws ».

Jonathan David vise la Bundesliga

Selon eux, Lille va formuler une proposition avoisinant les 20 M€ pour la pépite. Une somme trop basse pour la Gantoise qui attend entre 30 et 35 M€ pour ouvrir la porte. Au delà du tarif, il y a un autre souci majeur : la concurrence. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach, l’Inter Milan, le Milan AC, Porto et même l’OL sont tous intéressés. Quant au joueur, il privilégierait l’Allemagne à la Ligue 1.

Marcos Paulo, la piste la plus plausible

Devant tous ces paramètres, le LOSC pourrait être contraint de se rabattre sur son autre piste : celle menant au prodige de Fluminense, Marcos Paulo (19 ans). Non seulement, le jeune Brésilien est moins cher (15 M€ pour le transfert) mais il semble aussi plus enclin à venir en France où un contrat à 700 000€ par an pourrait finir de le convaincre. Plus dans les cordes lilloises…