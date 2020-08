LOSC – Mercato : Jonathan David déjà plus fort que Victor Osimhen ?

true

Pour Gérard Lopez, le LOSC a gagné au change en remplaçant Victor Osimhen par Jonathan David.

C’est officiel depuis quelques heures. Pour remplacer Victor Osimhen, transféré à Naples pour 81 M€ bonus inclus, le LOSC a fait signer la pépite de la Gantoise Jonathan David pour une somme comprise entre 27 et 33 M€ (avec les bonus). Un investissement extraordinaire pour Lille dont Gérard Lopez a parlé la semaine dernière dans la « Dernière Heure ».

Pour le président du LOSC, il n’y a pas de doutes : avec le buteur canadien, les Dogues vont gagner sportivement au change. « Les gens disent toujours qu’avec le LOSC, on va chercher des joueurs à fort potentiel pour les revendre après. Mais c’est un cercle vertueux. Plus vos résultats sont bons, plus vos joueurs sont reconnus, plus vous pouvez vous renforcer. Nous vendons Osimhen mais grâce à cela, on vient de faire une offre conséquente pour un joueur plus important », a-t-il glissé.

Aux yeux de Gérard Lopez, Jonathan David est donc meilleur que Victor Osimhen, lequel avait déjà plus de potentiel que Nicolas Pépé. Ça promet déjà pour la 4e génération …