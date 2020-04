LOSC – Mercato : Jose Fonte tenté par un départ l’été prochain ?

true

Dans le viseur du Sporting Lisbonne pour l’été 2020, Jose Fonte (LOSC, 36 ans) ne serait pas forcément opposé à un retour au Portugal.

Profitant de la trêve forcée imposée par la crise sanitaire du coronavirus, le LOSC est actuellement en train de régler le transfert pour l’été prochain de son prometteur défenseur Gabriel (22 ans), courtisé notamment par Chelsea, Everton ou encore le PSG. Mais le Brésilien pourrait ne pas être le seul cadre défensif de l’effectif de Christophe Galtier à plier bagage.

Des discussions tendues à prévoir avec le Sporting ?

Il y a quelques jours, la presse portugaise faisait état d’un intérêt prononcé pour son ancien défenseur José Fonte (36 ans), encore lié au LOSC jusqu’en juin 2021. D’après « Le 10 Sport », le capitaine des Dogues a beau être heureux dans le Nord de la France, il ne serait pas forcément opposé à un retour dans son ancien club.

Reste à connaître les modalités d’un tel mouvement. Les relations entre le LOSC et le Sporting ne sont pas idylliques depuis l’épisode Rafael Leao et il y a fort à parier que Gérard Lopez et Luis Campos ne feront aucun cadeau au club lisboète concernant Fonte. Ne disposant pas de moyens énormes et étant comme tous les clubs impactés par la crise du Covid-19, le Sporting consentira-t-il à payer une indemnité de transferts pour un joueur de 36 ans ? Jose Fonte est estimé à 1,5 M€ par le site Transfermarkt.de.