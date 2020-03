LOSC – Mercato : la concurrence anglaise se densifie pour Soumaré

true

Le milieu de terrain du LOSC Boubakary Soumaré est suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid mais aussi par cinq clubs de Premier League au moins !

Même si le ballon ne roule plus aux quatre coins de la planète en raison de l’épidémie de coronavirus, même si l’on ne sait toujours pas si la saison 2019/20 ira à son terme et quand, les dirigeants des clubs continuent d’affûter leur recrutement. Et ce alors que leurs moyens financiers pourraient être méchamment impactés par cette crise.

On sait qu’au LOSC, Boubakary Soumaré est très courtisé. Il y a quelques jours, le quotidien espagnol Sport expliquait que le Real Madrid comme le FC Barcelone avaient noté le nom du milieu de terrain sur leurs tablettes dans le cas où ils ne parviendrait pas à attirer Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

On savait également que des clubs anglais étaient dessus. La Premier League a d’ailleurs la préférence du joueur. Ce qu’on ne savait pas, c’est qu’un cinquième des formations d’élite outre-Manche sont intéressés par son profil ! En effet, en plus de Tottenham, qui a pris les devants, on trouve Manchester United, Liverpool, Chelsea et Wolverhampton, dont la politique est calquée sur celle du LOSC. Les Wolves sont un tremplin pour jeunes aux dents longues vers les meilleures écuries du pays. Formation moyen ou géant confirmé, Soumaré aura le choix !