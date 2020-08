LOSC – Mercato : la crise sanitaire a fait très mal aux finances des Dogues

false

Le président du LOSC Gérard Lopez évoque les conséquences économiques de l’arrêt de la Ligue 1 la saison dernière. La crise sanitaire a fait très mal aux finances du club nordiste.

Gérard Lopez fut bien moins virulent que Jean-Michel Aulas mais il a fait partie de ceux qui ont pesté contre l’arrêt subit de la L1 la saison dernière en raison de la crise sanitaire. Le président du LOSC s’est depuis fait une raison mais n’a pas oublié que les conséquences du Covid-19 avaient fait très mal aux finances du club nordiste.

Le LOSC a perdu près de 40 M€ à cause du Covid-19 !

« Un cabinet d’audit a été commandité par les équipes de L1 pour faire une étude approfondie, explique le président du LOSC dans des propos rapportés par Sport 24. Ça se chiffre en dizaine de millions d’euros entre les droits télé perdus et le manque à gagner en billetterie. Ça doit tourner autour de 40 millions pour Lille. C’est une perte très importante mais on avait de la trésorerie et on s’est organisé pour tenir le choc. »

Samedi, le LOSC doit recevoir le Stade Rennais pour démarrer la nouvelle saison de L1 (21h).