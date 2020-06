LOSC – Mercato : la piste du Napoli s’éloigne pour Victor Osimhen

true

Le club italien vient de prolonger son attaquant Dries Mertens. Ce qui, de fait, plombe l’arrivée de Victor Omsihen (LOSC).

C’est bien connu, les choses vont vite en football. Et à Naples peut-être encore plus. A l’automne, alors qu’il avait mené la rébellion des joueurs du SSCN suite à la décision du président du club d’envoyer son effectif en mise au vert jusqu’à nouvel ordre, Dries Mertens était sur le départ. Aurelio De Laurentiis promettait alors de ne pas le prolonger car il ne méritait pas son salaire.

Six mois plus tard, l’attaquant belge a prolongé son bail chez les Azzurri jusqu’en juin 2022 avec même une année en option ! Devenu le meilleur buteur de l’histoire du SSCN samedi dernier en marquant face à l’Inter en demi-finales retour de la Coupe d’Italie, il devrait clôturer sa carrière en Campanie.

Et cette signature pourrait bien impacter les destins de Victor Osimhen et du LOSC ! En effet, Mertens est le titulaire à la pointe de l’attaque napolitaine, Lorenzo Insigne évoluant à gauche et José Maria Callejon à droite. Et Gennaro Gattuso n’a pas l’intention de changer son 4-3-3. Du coup, verser une fortune pour Osimhen n’aurait aucun sens pour le Napoli. A moins de le faire jouer à droite, Callejon étant sur le départ. Mais ça semble peu probable…