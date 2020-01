LOSC – Mercato : la première offre pour Soumaré provient d’Italie

true

Eliminé des compétitions européennes et toujours obligé de vendre pour équilibrer ses comptes, le LOSC devrait céder entre un et deux joueurs cet hiver. Les candidats au départ se nomment Boubakary Soumaré et Adama Soumaoro. Selon Le 10 Sport, une première offre est arrivée concernant le premier.

Elle émanerait du Napoli, qui s’apprête à chambouler son effectif après une phase aller très décevante, marquée par la mutinerie de plusieurs joueurs majeurs (Mertens, Allan, Insigne…). Le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, a annoncé que les mécontents étaient invités à aller voir ailleurs.

Fort de plusieurs participations consécutives à la Champions League, le Napoli a les moyens de revoir son effectif de fond en combles. Selon Le 10 Sport, il aurait proposé entre 50 et 55 M€ à Gérard Lopez pour Soumaré. Le LOSC attendrait de voir si d’autres clubs sont intéressés avant de donner son feu vert au départ de l’ancien Parisien en Campanie.