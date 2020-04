LOSC – Mercato : la prochaine destination de Gabriel déjà réglée ?

true

L’une des principales attractions du Mercato, du côté du LOSC, devrait être le défenseur brésilien Gabriel, très convoité.

Depuis quelques semaines, un dossier semble particulièrement retenir l’attention au LOSC. Même si les cas Osimhen ou Soumaré devraient attirer des convoitises prestigieuses, le défenseur Gabriel semble le premier concerné par un départ.

L’été dernier, la Juventus notamment était parmi les nombreux intéressés. Mais c’est surtout du côté de la Premier League sur Gabriel semble avoir la cote. Voilà de longues semaines que le club d’Everton est notamment placé parmi les intéressés.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Au point que tout soit déjà ficelé ? C’est en tout cas ce qu’affirme The Sun, relayant des informations d’Area Napoli. D’après la publication, le joueur aurait déjà passé sa visite médicale avec Everton et un accord total aurait été trouvé entre les deux clubs et le joueur. Néanmoins, le dossier aurait été mis en stand-by pour le moment en raison de la crise actuelle. Simple mise en pause assez logique vu le contexte ou possibilité de voir l’affaire capoter ? L’avenir le dira.