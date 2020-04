LOSC – Mercato : la réponse de Renato Sanches face au poids de ses transferts

true

Renato Sanches, le milieu de terrain du LOSC, a dû composer avec sa réputation de pépite ces derniers années.

Mais visiblement, celui qui a retrouvé un niveau très intéressant sous le maillot du LOSC semble s’en accommoder avec philosophie. Dans les colonnes du quotidien portugais Record, relayé par FootMercato, Renato Sanches a adressé un message plein d’espoir.

« Mon message pour les jeunes c’est de croire en leurs rêves et de rester près de leur famille. Beaucoup de personnes mettent des choses dans les têtes des jeunes joueurs. Comme tu as de l’argent, ils te tournent autour, ce qui est normal. Vous devez vous appuyer sur votre famille et sur vos vrais amis. Quand j’étais mal, personne du monde du football n’a voulu m’aider. Seuls mes amis et ma famille l’ont fait », a tout d’abord rappelé le milieu portugais.

Par la suite, Renato Sanches est revenu sur ses transferts imposants, que ce soit pour aller au Bayern et au LOSC. Avec là encore une pensée très philosophe. « Les chiffres ne valent rien. J’ai été le transfert le plus cher du Bayern Munich et de Lille, mais je n’y ai jamais pensé. Ce sont les personnes gérant la communication sociale qui transforment ça en un poids. Après les gens parlent mal de toi et c’est encore plus dur à porter », estime le Portugais.