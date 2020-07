LOSC – Mercato : l’agent de Victor Osimhen (re)monte au créneau

true

Alors que l’attaquant du LOSC, Victor Osimhen, n’a toujours pas signé à Naples, son agent a tenu à s’exprimer dans les médias.

Des semaines que l’on annonce son transfert sans que rien ne se concrétise. Et on en est même à se demander si l’attaquant du LOSC, Victor Osimhen, va bel et bien rejoindre l’Italie, et Naples précisément, pour donner un nouvel élan à sa carrière. Face à l’incertitude qui grandit, l’agent du joueur a donc décidé de reprendre la parole.

Pour le compte de la Radio Punto Nuovo et avec des propos retranscrits par le site lepetitlillois. Osita Okolo : « Les négociations se poursuivent. J’ai parlé à Victor, il se sent un peu sous pression et veut être sûr à 100% de son choix et de tout le reste avant de prendre une décision. C’est pourquoi il a demandé plus de temps et nous devons respecter ce que veut le joueur. [… ] Nous étudions le projet de Napoli et avons écouté leurs promesses. Si, et seulement si, ce que Napoli a promis est réel, cela pourrait être un bon projet pour lui. […] Il prend juste le temps de prendre sa décision, et si toutes les conditions sont respectées, l’accord se passera bien.

« Il essaie simplement de prendre la décision qui lui convient. »

J’ai aussi lu dans certains médias que Victor avait déjà rejeté Napoli, mais ce n’est absolument pas vrai. Je ne comprends pas d’où viennent certaines informations. Le garçon vient de demander un peu plus de temps, les négociations se poursuivent tous les jours. Il essaie simplement de prendre la décision qui lui convient. »