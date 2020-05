LOSC – Mercato : l’agent de Victor Osimhen scelle son avenir dans le Nord

true

Un représentant de l’attaquant nigérian a annoncé que l’attaquant de 21 ans, qui vient de perdre son père, se voyait rester un an de plus à Lille.

Grande nouvelle pour les supporters lillois : l’un des représentants de Victor Osimhen a assuré que l’attaquant resterait au LOSC la saison prochaine ! C’est le site Le Petit Lillois qui a trouvé trace de cette information ô combien importante pour les Dogues sur le site owngoalnigeria.com.

« Victor Osimhen a informé à Lille qu’il ne souhaite pas quitter le club cet été malgré les offres, a assuré l’agent. L’idée serait de jouer une autre saison sous le maillot lillois et faire ses preuves avant de quitter le Nord. C’est une décision qui a été communiquée au club. »

Une autre source a confié au site theeagleonline.com que des dirigeants de la Fédération nigériane avaient conseillé à Osimhen de demeurer en Ligue 1 une saison de plus afin de continuer à avoir du temps de jeu et ainsi faire son trou chez les Super Eagles. Des conseils qui ne manqueront pas de ravir Gérard Lopez et les passionnés du LOSC !