LOSC – Mercato : l’Angleterre prête à renflouer les caisses cet été ?

Alors que le Mercato estival se profile doucement, la Voix du Nord fait le point sur la situation du côté du LOSC.

Depuis que la LFP a sifflé l’arrêt du championnat pour cette saison, le LOSC est fixé sur une quatrième place qui le privera des revenus de la Ligue des champions. Le Mercato, comme toujours, devrait être agité et la Voix du Nord fait le point.

Du côté des départs, Maignan, Gabriel, Soumaré et Ikoné sont les quatre partants les plus probables. Et pour les trois premiers, l’Angleterre se dessine comme la poste la plus chaude. Maignan, notamment, est « suivi par Tottenham où il pourrait venir préparer la succession d’Hugo Lloris ». Son départ ne serait d’ailleurs pas pallié puisque Leo Jardim est arrivé l’été dernier.

Bien entendu, le Mercato du LOSC dépendra aussi du dossier Osimhen, mais le quotidien régional rappelle que la position initiale des Dogues est de conserver son buteur. Reste l’hypothèse d’une offre impossible à refuser… Alors que Jérémy Pied, en fin de contrat, pourrait ne pas être conservé, les noms des éventuels recrues restent pour le moment un mystère. Seul la piste Isaac Lihadji « est plus que jamais d’actualité », conclut la Voix du Nord.