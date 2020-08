LOSC – Mercato : le deal pour Jonathan David moins cher qu’annoncé ?

true

Grâce à un habile jeu de bonus et de pourcentage, le LOSC serait tombé d’accord avec La Gantoise pour un transfert de Jonathan David inférieur à 30 M€.

Même si le dossier traine en longueur et pourrait être un peu refroidi par l’accord de règlement signé avec l’UEFA et son fair-play financier, il est plus que probable que le LOSC parvienne à recruter Jonathan David (La Gantoise, 20 ans). Il s’agit de la priorité de Luis Campos mais également de la volonté du buteur canadien, qui a mis de côté son souhait de signer en Bundesliga et en Premier League, pour rejoindre les Dogues.

D’après Ignazio Genuardi, ancien spécialiste Mercato à « Foot365 », le deal pourrait même se régler à moins de 30 M€. Au prix d’un système de bonus élaboré, Lille devrait parvenir à régler le transfert pour une somme comprise entre 27 et 28 M€. L’opération serait accompagnée de divers bonus dont une part fixe de 5 M€.

Le LOSC aurait également accepté de laisser un pourcentage à la revente aux Buffalos même si le chiffre exact n’est pas connu…