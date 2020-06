LOSC – Mercato : le départ de Rémy aurait mis le feu entre Campos et un dirigeant

true

Le conseiller du président du LOSC n’aurait pas apprécié que Loïc Rémy s’engage avec Benevento pour n’avoir pas reàu de proposition de prolongation.

L’annonce de la signature prochaine de Loïc Rémy à Benevento, qui vient d’officialiser sa montée en Serie A, a surpris du côté du LOSC. En effet, l’attaquant français avait fait part de sa volonté de prolonger chez les Dogues et l’intérêt était réciproque. Mais visiblement, les dirigeants nordistes ont un peu trop attendus et cela a fini par se retourner contre eux. Et ce n’est pas tout : d’après L’Equipe, le départ de Rémy pourrait avoir acté le divorce entre deux dirigeants…

« Ce matin, Lille, lui, est orphelin de son complémentaire duo Rémy-Osimhen, si efficace en L1 lors de la saison écoulée (20 buts à eux deux). Et dire que le dossier de prolongation était dans les bureaux du club, notamment celui du directeur général Marc Ingla… On imagine la colère de Luis Campos, conseiller sportif du président Lopez, en apprenant la nouvelle. Lui qui n’en peut plus de travailler avec le Catalan. Un mini-séisme administratif se prépare peut-être dans les jours à venir. »

Sachant que Luis Campos avait déjà été annoncé sur le départ juste après que la fin prématurée de la saison de L1 a été actée, il se pourrait que le formidable dénicheur de talents mette définitivement les voiles !