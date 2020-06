LOSC – Mercato : le Napoli pas intéressé au même niveau par Gabriel et Osimhen

true

L’attaquant nigérian de Lille est bien la priorité absolue des Napolitains pour remplacer Arkadiusz Milik. En revanche, le défenseur Gabriel ne l’est pas.

L’Equipe du jour explique que Gérard Lopez espère récolter 100 M€ des ventes de son défenseur Gabriel et de son attaquant Victor Osimhen. Les deux joueurs sont notamment courtisés par le Napoli. Mais le journaliste (et ancien de But!) Ignazio Genuardi assure que les Italiens suivent davantage une piste que l’autre.

La priorité, c’est clairement Osimhen, étant entendu qu’Arkadiusz Milik va quitter le SSCN, probablement pour la Juventus Turin : « Malgré la concurrence de certaines formations de Premier League, dont Manchester United et Liverpool, continue de faire le forcing pour le Lillois Osimhen, annonce Genuardi. Le Nigérian reste la priorité absolue en cas de départ confirmé de Milik »

Gabriel, en revanche, n’est pas une priorité, notamment parce que Kalidou Koulibaly n’est pas encore parti : « Naples a bel et bien activé la piste menant au Lillois Gabriel, mais il n’y a rien de bouclé sur ce dossier. Alors que Koulibaly n’est pas encore parti, le club du président De Laurentiis n’est pas dans l’urgence. D’autres dossiers sont aujourd’hui prioritaires ».