LOSC – Mercato : le plan diabolique du Napoli pour Gabriel et Osimhen

Le SSCN aurait dans l’idée de profiter de la détresse des finances lilloises pour recruter le défenseur et l’attaquant à prix cassés.

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport confirme l’information de la Sky, qui assurait hier que le Napoli allait proposer 25 M€ pour Gabriel. En réalité, ce sera l’offre maximale du club italien. Le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, va commencer par proposer 22 M€ et acceptera de monter jusqu’à 25 M€, mais certainement pas jusqu’à 30 M€, comme attendu par le LOSC.

Là où les choses risquent de devenir tendues entre le Napoli et Lille, c’est que le patron azzurro voudrait aussi Victor Osimhen et s’apprêterait à contacter Gérard Lopez pour lui proposer de recruter ses deux joueurs moyennant un chèque de… 50 M€ ! Eh oui, La Gazzetta assure que les 80 M€ que souhaitent récupérer le LOSC pour son buteur sont bien trop importants.

Si De Laurentiis aimerait sécuriser l’arrivée de Gabriel au plus vite, il est moins pressé pour Osimhen. Et il sait que Lille, comme tous les clubs français, est dans le dur financièrement à cause de la crise de la Covid-19. Il entend en profiter en menant le jeu au niveau des négociations. Pas sûr cependant que les dirigeants des Dogues soient désespérés à ce point pour accepter moins que la moitié des 110 M€ espérés pour Gabriel et Osimhen…