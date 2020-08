LOSC – Mercato : le président de Boavista en remet une couche sur Gérard Lopez

true

Le président du LOSC, Gérard Lopez, projette de racheter le Boavista Porto avec l’Excel de Mouscron. Le numéro un du club portugais y est très favorable.

Après avoir racheté l’Excel de Mouscron, Gérard Lopez a désormais le Boavista Porto dans le viseur. Le président du LOSC était intéressé par Belenenses il y a quelques mois mais il s’est désormais déporté plus au nord du Portugal, lorgnant le club au maillot à damiers. Le président du Boavista, Vitor Murta, s’est montré enthousiaste dans les colonnes de Record par le rachat possible de son club :

« Quand on regarde cet investisseur, Gérard Lopez, avec lequel on négocie une entrée dans le capital de la SAD, c’est dans le sens de pouvoir réaliser de plus grands pas. Dans ce contexte post-Covid, nous devons être empiriques et rationnels. Gérard Lopez ne vit pas que du football. Il voit le Boavista comme une façon de gagner de l’argent et l’inverse m’aurait préoccupé, sinon c’est qu’il l’aurait vu comme un jouet. »

« La meilleure façon de rassurer les socios, c’est qu’ils constatent de leurs propres yeux ce qui est en train d’être fait par Gérard, Luís Campos, Admar Lopes , en collaboration avec moi. Aucune décision ne sera prise sans l’aval des socios. »