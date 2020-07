LOSC – Mercato : le président de Naples balance une pique à Osimhen !

true

Agacé par la tournure des discussions avec Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis (président de Naples) s’est fendu d’une sortie dont il a le secret…

Naples serait-il en train de perdre patience dans le dossier Osimhen ? Alors que l’attaquant du LOSC – qui a visité les installations du club italien et même appelé Kalidou Koulibaly – est toujours en phase de réflexion, l’attente commence à peser à Aurelio De Laurentiis. Officiellement, le Napoli a laissé une dizaine de jours au Nigérian pour se décider. Officieusement, le club regarde déjà à activer ses plans B.

Un problème entre Naples et les conseillers d’Osimhen ?

Et De Laurentiis s’est voulu offensif ce lundi en conférence de presse. « Est-ce que nous allons recruter Osimhen ? Qui sait ? Il vient d’un autre continent, il n’a même pas encore choisi son nouvel agent. Peut-être que maintenant quelqu’un pourrait lui dire ‘mais où vas-tu?’ », a expliqué le truculent président dans des propos relayés par « RMC ».

Dans le même temps, Naples tarde à se mettre d’accord avec Lille sur le double transfert d’Osimhen et de Gabriel. Au départ, on parlait de 100 M€ pour les deux joueurs (30 M€ pour le défenseur brésilien et 70 M€ pour le buteur) mais le club italien tente de baisser les prix en incluant des joueurs dans la transaction.