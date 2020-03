LOSC – Mercato : le PSG et la Juventus devancés pour Gabriel ?

true

Selon la presse anglaise, Everton aurait un accord pour recruter le défenseur central du LOSC Gabriel, au nez et à la barbe du PSG et de la Juventus.

Arrivé au LOSC en 2017, Gabriel est devenu un élément incontournable du onze de Christophe Galtier depuis le début de la présente saison. Sentant que leur défenseur central de 22 ans serait courtisé cet été, les dirigeants lillois l’ont fait prolonger fin janvier jusqu’en juin 2023.

Et ils ont bien fait car, effectivement, les prétendants ne manquent pas, pour le Brésilien ! On savait que le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin le suivaient de très près. Mais un troisième larron est entré dans la danse et, selon le média de son pays ayant révélé l’information, il aurait déjà devancé Parisiens et Turinois !

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Ce club, c’est Everton. Selon le Daily Mirror, la deuxième écurie de Liverpool, dirigée depuis quelques semaines par Carlo Ancelotti, aurait mis 34 M€ sur la table et serait tombé d’accord avec le LOSC. Un gentleman agreement existe même avec Gérard Lopez, ce qui fait qu’il y aurait de très grandes chances pour que Gabriel devienne un Toffee à la fin de la saison.