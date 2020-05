LOSC – Mercato : le Real Madrid débarque pour Gabriel !

true

Le défenseur du LOSC Gabriel serait courtisé par le Real Madrid, qui envisagerait de le recruter en cas d’échec des négociations avec Dayot Upamecano.

Incroyable destin que celui de Gabriel dos Santos Magalhae ! A seulement 22 ans, le Brésilien était encore inconnu en Europe il y a 24 mois et tranquillement assis sur le banc des Dogues. Mais à partir du moment où Christophe Galtier lui a donné sa chance, il a su la saisir et le voici désormais par de grandes équipes !

On savait que la Premier League était tombée sous le charme de son profil à la fois robuste et technique. Mais voilà que le Real Madrid serait aussi sur les rangs ! Selon le média espagnol OK Diario, les Merengue auraient coché son nom sur une liste de plans B. En défense centrale, ils ciblent le Français du RB Leipzig Dayot Upamecano (21 ans).

Mais dans le cas où les Allemands ne seraient pas vendeurs ou le vendraient à plus offrant, le Real se pencherait donc sur Gabriel, étant entendu que le LOSC pourrait lâcher son joueur moyennant une trentaine de millions d’euros, soit moitié moins que la cible principale. Le rêve est donc permis pour le Brésilien…