LOSC – Mercato : les annonces fortes de l’agent de Victor Osimhen sur l’intérêt du Napoli

Les négociations entre le Napoli et Victor Osimhen sont bien avancées. Le Nigérian a de grandes chances de quitter le Nord cet été.

Il y a moins d’un mois, l’agent de Victor Osimhen jurait que l’attaquant allait rester au LOSC une saison de plus, qu’il n’irait pas en Italie à cause du racisme ambiant et que s’il devait partir, ce serait pour la Premier League. Eh bien, quatre semaines plus tard, les choses ont bien changé ! Hier soir, Osita Okolo a expliqué à Radio Marte, dans des propos rapportés par Le Petit Lillois, que le Nigérian était bien en route pour le Napoli…

« Il y a eu beaucoup de spéculations médiatiques. Quelqu’un a déjà dit qu’il y avait un accord mais ce n’est pas vrai. Il y a eu des réunions et des vidéoconférences mais, pour l’instant, Osimhen n’a conclu aucun accord ni avec Napoli ni avec d’autres clubs. Naples est une ville fantastique et Napoli est une équipe très forte, c’est un super club. Il est heureux d’entendre Napoli comme sa prochaine équipe potentielle. »