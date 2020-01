LOSC – Mercato : les champions d’Europe débarquent sur le dossier Soumaré

true

« Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. J’apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des champions. Un départ, ce n’est pas à l’ordre du jour ». Interrogé par « L’Equipe » il y a quelques jours, Boubakary Soumaré (20 ans) a sifflé la fin de la récréation sur son Mercato d’hiver. Désireux de finir sa troisième saison au LOSC – sa première année pleine en tant que titulaire – l’ancien joueur du PSG discutera de son avenir l’été prochain.

Ce qui est d’ores et déjà sûr, c’est que le dossier Soumaré promet une chaude empoignade entre grands clubs et quelques envolées au niveau de l’indemnité de transferts. Lille, qui a déjà reçu quelques offres supérieures à 50 M€ se frotte déjà les mains de la vente de son milieu de terrain.

Liverpool débarque en force sur le dossier !

Il faut dire que Boubakary Soumaré, cité parmi les pistes du Real Madrid, d’Arsenal, de Manchester United, de Chelsea, de Valence, de Naples et des deux Milan, intéresse une nouvelle superpuissance à l’économie florissante : Liverpool.

Selon « Le 10 Sport« , les Reds – champions d’Europe en titre et leader incontestés de Premier League – auraient fait une entrée remarquée sur le dossier ces derniers jours. Liverpool n’ayant pas de besoin immédiat dans le secteur, on devine que cette première approche vise déjà à préparer l’été 2020.