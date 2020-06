LOSC – Mercato : les conditions sont posées pour un transfert de José Juan Macias

true

Voilà quelques jours que l’intérêt du LOSC pour José Juan Macias a été révélé. Du côté du Mexique tout semble clair au sujet de l’avenir du joueur.

Ce jeudi encore, RMC a clairement laissé entendre qu’un départ de Victor Osimhen était possible pour cet été. Le buteur du LOSC, en cas de départ, sera bien évidemment remplacé. Et un nom a déjà fuité avec José Juan Macias, le jeune buteur mexicain de Chivas.

Si Luis Campos semble totalement sous le charme de cette promesse mexicaine, comme l’avait révélé Manu Lonjon, les hostilités n’ont pas officiellement démarré dans ce dossier. Mais cela n’empêche pas le club de Chivas d’anticiper les choses.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Dans des propos accordés à TUDN, le président du club mexicain Ricardo Pelaez a expliqué que tout était déjà calé avec son joueur. « Aucune offre n’est pour le moment arrivée. Mais je peux vous dire que nous sommes en communication permanente et quasi quotidienne avec son représentant, et moi avec le joueur. Je lui ai demandé et il m’a assuré de sa concentration totale sur le travail, et de se donner à 100% pour rester champion avec Chivas. Si la proposition arrive, nous appellerons le joueur, son représentant. Si l’offre est bonne, une décision sera prise », a clairement indiqué le dirigeant mexicain.