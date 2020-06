LOSC – Mercato : les Dogues et Campos ont ouvert une voie dangereuse

true

Pour beaucoup de dirigeants de L1, le LOSC et l’AS Monaco ont été les pionniers du pillage des centres de formation.

Tanguy Kouassi du PSG vers le Bayern, Pierre Kalulu de l’OL vers le Milan AC, Isaac Lihadji de l’OM vers l’OL ou encore Jean-Claude Ntenda de Nantes vers la Juventus de Turin, bientôt Adil Aouchiche du PSG vers l’ASSE… Ces derniers mois, la bataille pour les jeunes talents s’est accentué à en Ligue 1.

« Le LOSC et Monaco, ils ne s’en cachent pas »

Si, jusqu’à présent, on a assistait plutôt à un pillage en bonne et dûe forme des clubs étrangers dans un marché assoupli (pas de limite dans la durée du contrat, indemnité moindre), les écuries françaises n’hésitent plus à se faire des crasses entre elles. Pour Julien Fournier, directeur général de l’OGC Nice qui s’exprime dans « L’Equipe » ce vendredi matin, deux clubs sont à l’origine de l’ouverture de cette boîte de Pandore.

« Le gentlemen agreement a fini par sauter sous l’influence de deux clubs, Lille et Monaco. Ils approchent les joueurs en fin de contrat, exploitent les règlementations, ils ne s’en cachent pas et je n’ai pas à les juger. Depuis trois ans, bien des agents nous proposent des contrats aspirants. On assiste à une libéralisation totale du marché franco-français. Chez nous, il y a des clubs qu’on s’interdit d’attaquer parce qu’on a de bonnes relations avec eux, on reste sur la voie classique du transfert. Mais si un club nous tape un jeune, on ne se gênera pas ».