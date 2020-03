LOSC – Mercato : les Dogues ou son club de cœur ? Galtier bientôt confronté à un choix cornélien

true

Selon Le 10 Sport, l’OM pourrait se tourner vers Christophe Galtier (LOSC) en fin de saison si André Villas-Boas décide de partir.

L’information émane de 10 Sport et ne repose, pour le moment, sur rien de concret. Elle réunit juste des informations et des certitudes concernant le LOSC et… l’Olympique de Marseille. Parmi les informations, il y a le fait que la relation entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud n’est pas au beau fixe en Provence.

Le Portugais a rappelé à deux reprises que son avenir à Marseille était lié à celui du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, sur la sellette. Pour beaucoup, ses sorties médiatiques préparaient le terrain à un départ en juin, après seulement une année en France. La certitude, maintenant : marseillais pur jus, formé à l’OM, où il a joué à deux reprises, où il a entraîné et occupé plusieurs rôles, Christophe Galtier est très attaché au club phocéen.

Pour Le 10 Sport, si Villas-Boas s’en va, les dirigeants de l’OM se tourneront vers Galtier, qui réunit tous les critères du candidat idéal : il a obtenu de très bons résultats partout où il est passé (ASSE, LOSC), a de l’expérience et ne se plaint jamais de la politique imposée par ses dirigeants (austérité à Sainté, trading à Lille). Galtier à l’OM ? L’idée est lancée !