LOSC – Mercato : les Dogues prêts à doubler les Girondins pour une pépite du PSG

Adil Aouchiche (17 ans) doit décider s’il signe un premier contrat professionnel avec le PSG ou filer ailleurs. Auquel cas le LOSC serait sur le coup.

Au PSG, les joyaux du centre de formation ont très peu l’occasion de s’exprimer au plus haut niveau depuis l’arrivée des Qataris. Du coup, pour eux, le mieux est souvent de s’exiler. C’est toute la réflexion actuelle d’Adil Aouchiche. A 17 ans, le Ballon d’argent du dernier Mondial de sa catégorie d’âge doit décider s’il signe un premier contrat pro avec son club, au risque de cirer le banc, ou aller voir ailleurs.

S’il choisit cette deuxième option, les Girondins de Bordeaux ont déjà fait acte de candidature, eux qui ont recruté Yacine Adli l’été dernier. Et ce dernier est devenu un pilier du onze de Paulo Sousa, ce qui constitue une belle publicité pour faire venir Aouchiche. Seulement, le FCGB n’est plus seul sur le coup !

Complément d’information : Lille et Bordeaux tiennent la corde pour le titi Parisien. Les Dogues ont d’ores et déjà un temps d’avance, en attendant bien évidemment la réaction du PSG. — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) April 8, 2020

Selon le journaliste Abdellah Boulma, le LOSC est également très intéressé. Et il aurait même une longueur d’avance. C’est que les Dogues ont l’habitude de faire briller les anciens Parisiens (Ikoné, Soumaré et Ballo-Touré), qu’ils ont de meilleurs résultats que les Girondins et aussi un vrai savoir-faire dans le trading de joueurs grâce à Luis Campos. Tout dépend désormais d’Aouchiche.