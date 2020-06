LOSC – Mercato : les Dogues prêts à relancer un international algérien ?

true

Non conservé par l’OGC Nice qui n’a pas souhaité lever son option d’achat de 10 M€, Adam Ounas (Naples, 23 ans) se retrouve une nouvelle fois sur le marché. S’il sort d’une saison compliquée, émaillée de quelques pépins physiques, l’international algérien a encore la cote en Ligue 1.

Ounas est disponible pour un prêt

En effet, si l’on en croit « Foot Mercato », le LOSC – qui s’était intéressé à lui l’été dernier en alternative à Yusuf Yazici – est toujours sur les rangs pour l’accueillir. Naples, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022, ne serait pas fermé à l’idée d’un prêt. L’ancien Bordelais non plus.

Obligé de réaliser un Mercato un peu plus resserré économiquement du fait de l’absence de Ligue des Champions et face aux pertes liées au Covid-19, Lille pourrait se laisser tenter par cette option pour remplacer Nicolas Gaitan, non conservé à l’issue de ses six mois de contrat.