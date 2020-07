LOSC – Mercato : les raisons du départ surprise de Loïc Rémy

true

Sur le départ du LOSC, Loïc Rémy (33 ans) ambitionne de s’engager à Benevento. L’ancien attaquant de l’OM a une bonne raison de changer de crèmerie.

Loïc Rémy va quitter le LOSC pour signer à Benevento. Le club italien commence à faire fuiter des clichés de l’attaquant de 33 ans, qui aurait passé sa visite médicale ce mercredi. L’annonce, faite en début de semaine, a surpris tout le monde y compris en interne. Christophe Galtier est même tombé de sa chaise en apprenant le départ d’un attaquant qu’il a relancé et sur qui il comptait la saison prochaine.

« J’ai ressenti une colère froide, a pesté l’ancien coach de l’ASSE à La Voix du Nord. Loïc fait partie des joueurs dont on a besoin à l’image de José qui évolue derrière, Benjamin au milieu et de Jérémy dans le vestiaire. Eux n’ont pas tremblé quand ça n’allait pas, à l’inverse de ce qui s’est passé au club il y a deux ans et demi, quand ça tremblait de tous les côtés. Il y a donc cette relation que Loïc avait avec le club, ses partenaires, moi. Il voulait rester avec nous. »

Rémy touchera le même salaire… sur 3 ans

Oui, sauf que les dirigeants ne se sont pas montrés suffisamment convaincants pour le retenir. Si tout semblait calé au printemps, Manu Lonjon croit savoir que Rémy a accepté d’aller à Benevento car le club italien lui a promis les mêmes conditions salariales qu’à Lille… sur trois ans. Gérard Lopez ne lui proposait qu’un contrat d’une seule année et ne l’a donc pas retenu. Baroudeur dans l’âme, il n’en fallait pas plus à l’ancien Marseillais pour partir découvrir la botte.