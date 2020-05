LOSC – Mercato : l’identité du club auteur d’une grosse offre pour Osimhen a filtré

true

Un média anglais a annoncé que c’est le Liverpool FC qui serait à l’origine de l’offre de plus de 80 M€ pour l’attaquant du LOSC Victor Osimhen.

Dans la matinée, une rumeur a circulé concernant une offre monstrueuse formulée pour Victor Osimhen. Celle-ci s’élevait à 85 M€. Cependant, l’identité du club intéressé par le buteur du LOSC n’avait pas filtré. Heureusement, un média anglais a eu l’idée de satisfaire la curiosité des supporters. Il s’agirait de Liverpool.

Les futurs champions d’Angleterre possèdent pourtant une triplette de choc avec Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. Une triplette qui fait trembler toutes les défenses depuis trois ans mais au sein de laquelle des premières fissures sont apparues, Mané ayant de plus en plus de mal à supporter l’égoïsme de Salah.

Un départ du Sénégalais est dans les tuyaux, le Real Madrid étant notamment intéressé. Ce qui pourrait expliquer l’intérêt de Liverpool pour Osimhen, même si les « Reds » possèdent déjà en la personne de Divock Origi un remplaçant ayant un rapport avec le LOSC dans leurs rangs.