LOSC – Mercato : Lihadji se prend un ultime tacle en provenance de l’OM

Déçu par le choix d’Isaac Lihadji, Nasser Larguet (responsable du centre de formation de l’OM) a clos le dossier avec un ultime tacle.

En choisissant de céder aux sirènes du LOSC plutôt que de signer son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji (18 ans) a vexé beaucoup de monde sur la Canebière… Et pas seulement l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta, qui avait retiré son offre en février avant d’ordonner sa mise à l’écart.

Dans les colonnes de « France Football », le directeur du centre de formation de l’OM Nasser Larguet a dégoupillé, s’estimant lui aussi trahi : « C’est décevant et triste, car, quand on forme un jeune, on a toujours envie de le voir grandir au club. N’empêche, Isaac a été formé, et bien formé, au club. C’est ça qu’il faut retenir ! Les dirigeants ont mis ce qu’il faut en termes de structures et de moyens humains pour placer la formation au niveau de ce qui se fait de mieux. Mais, ça passe par un état d’esprit. Ceux qui n’ont pas cet état d’esprit n’ont pas leur place dans notre projet ».

Du côté de Lihadji, la page est d’ores et déjà tournée. Lors de sa signature à Luchin, l’international U18 a justifié son choix par le plan nordiste et ses perspectives de temps de jeu : « C’est surtout le projet lillois qui m’a attiré, et j’ai échangé un peu avec Luis Campos et Christophe Galtier qui est un très bon entraineur, il vient de Marseille comme moi. Lille est un club qui fait jouer les jeunes, qui les met en valeur, je pense que c’est une très bonne opportunité pour moi ».