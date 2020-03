LOSC – Mercato : Lille a déjà chipé un milieu de renom à l’OM

true

En janvier 2007, le LOSC avait réussi à attirer la pépite du FC Metz Ludovic Obraniak car ce dernier pensait que l’OM lui avait fait un canular !

Devenu chroniqueur depuis sa retraite à l’été 2018 après une ultime expérience à Auxerre, Ludovic Obraniak a livré une anecdote incroyable sur sa carrière au Phocéen. En janvier 2007, il aurait pu signer à l’OM plutôt qu’à Lille. Si le transfert ne s’est pas fait, ce n’est pas que le Lorrain n’a pas voulu, surtout qu’il était supporter marseillais dans son enfance, c’est qu’il a cru à une mauvaise blague quand le directeur sportif phocéen, José Anigo, l’a appelé et il lui a raccroché au nez !

« Je sortais de six mois incroyables avec Metz, on était largement premiers de Ligue 2. Lille entre en contact avec mon agent, on se met rapidement d’accord avec Claude Puel. C’est alors que mon agent me laisse un message vocal pour me prévenir que l’OM va rentrer dans la danse et que José Anigo va m’appeler. »

« Problème, à l’époque, je ne consultais absolument pas mes messages vocaux. Autre problème, mes potes, qui savaient que j’étais sur le départ, n’arrêtaient pas de me téléphoner pour me faire des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des directeurs sportifs. Du coup, quand je reçois un coup de fil avec l’accent marseillais, je laisse parler puis je dis : « non mais vraiment pour un accent marseillais il est plutôt mal imité ». Et je raccroche. Le lendemain, mon agent me demande ce qu’il en est du coup de fil. Du coup, j’écoute son message vocal et réalise trop tard que j’avais eu le vrai José Anigo au téléphone. »