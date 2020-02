LOSC – Mercato : l’offre des Dogues pour Isaac Lihadji (OM) a filtré

true

Dans son édition du jour, le quotidien marseillais La Provence revient sur la victoire de l’OM à Lille (2-1) dimanche soir. En expliquant que le jeune entrant ayant fait basculer la partie du côté des Phocéens, Marley Aké, était loin de bénéficier de la même cote auprès de ses formateurs qu’un certain Isaac Lihadji.

D’ailleurs, c’est ce dernier qui se serait retrouvé sur le terrain de Pierre-Mauroy dimanche si les négociations pour la signature de son premier contrat pro avec l’OM n’avaient pas tourné en eau de boudin. La Provence précise que Lihadji possède toujours une offre marseillaise, qui ne changera plus, et qu’il serait en route pour le LOSC.

L’Olympique de Marseille a arrêté toute discussion avec le clan Isaac lihadji depuis quelques semaines déjà. L’agent du joueur est trop gourmand mais il y a toujours une proposition du club de 40000/mois et 500k à la signature.

Lille propose 65k/mois et 1 millions… — omunitedom (@omunitedom) February 18, 2020

Le compte Twitter OM Unitedom en dit plus sur les chiffres. L’Olympique de Marseille propose 40.000€ par mois à l’attaquant ainsi qu’une prime à la signature de 500.000€. Le LOSC, lui, offre 65.000€ mensuels et une prime d’un million d’euros. La dernière chance phocéenne de conserver sa pépite résiderait dans le fait que l’OM s’apprête à retrouver la Champions League, vitrine internationale pour exposer son talent, alors que Lille n’est pas certain d’y participer.