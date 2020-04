LOSC – Mercato : Loïc Rémy lance un appel du pied pour prolonger

true

En fin de contrat au LOSC, Loïc Rémy n’a pas caché son envie de prolonger l’aventure avec les Dogues dans un live Instagram.

Loïc Rémy est derrière Victor Osimhen le deuxième meilleur buteur du LOSC cette saison. Mais à 33 ans, l’attaquant ne sait pas de quoi son avenir sera fait car il est en fin de contrat. Et dans le cadre d’un live Instagram avec Le Temple, repris par le site Petit Lillois, l’ancien lyonnais n’a pas fait de mystères : il aimerait rester dans le Nord.

« J’étais au téléphone avec Luis Campos tout à l’heure, pour savoir comment ça se profilait avec le championnat, comment le classement se terminerait, a-t-il confié. On a naturellement basculé sur le sujet du contrat, où j’ai une année en option qui peut être activée si tout le monde est d’accord. Je me sens bien à Lille, il faut voir si tous les paramètres sont réunies. »

1 JOUR ➡ 1 GIF En cette période difficile, sans match des Dogues, on a décidé de vous mettre un gif par jour pour vous (nous) faire patienter jusqu’au prochain match 😉 Jour 4⃣4⃣ avec @mmseize 💥 pic.twitter.com/hpAbyPxhVR — LOSC (@losclive) April 28, 2020

Selon Rémy, le dossier reste en suspend… « Le sujet n’a pas trop été abordé avant et je ne sais pas pourquoi car, par exemple, un joueur comme José Fonte a une prolongation en début de saison et moi je n’ai pas eu de contact particulier jusqu’à maintenant. Je marche beaucoup sur la confiance mais c’est vrai que je me posais des questions si je devais rester, si les dirigeants comptaient sur moi. Il n’y a pas eu de manifestation jusqu’à ces derniers mois donc la question est toujours en suspens aujourd’hui. Mais j’aime les conditions extra-sportives, la ville, je reçois énormément de message de supporters du LOSC sur cela et ça me fait plaisir. »