LOSC – Mercato : Lopez pourrait vite boucler plusieurs dossiers, dont Gabriel !

true

Pisté par plusieurs écuries anglaises au mercato, Gabriel (22 ans) pourrait quitter le LOSC. Gérard Lopez n’écarte pas un départ de son stoppeur brésilien.

Gérard Lopez a fixé cette semaine le nombre de départs au LOSC cet été. Le président des Dogues situe entre « 3 et 4 joueurs partants » au mercato, et Gabriel pourrait bien faire partie des éléments en question.

Plusieurs clubs anglais ont ainsi déjà fait part de leur intérêt pour le défenseur central, titulaire indéboulonnable aux côtés de José Fonte. Everton et Chelsea seraient les deux formations les plus insistantes. Si Gabriel (22 ans) a déjà fait part de sa fidélité au LOSC, Lopez avoue que ce Brésilien rêve de la Premier League.

« C’est vrai qu’il aimerait découvrir quelque chose de nouveau, estime le président des Dogues au micro de Sky Sports. On n’a pas encore pris de décision mais on a reçu un certain nombre d’offres. Je pense qu’il est plus proche d’un club que des autres mais rien n’est fait. Je ne veux pas en dire plus car j’ai trop de respect pour le joueur. On n’est pas pressé et on ne joue pas en ce moment. Même si ce n’est peut-être pas pour cet été, il a le potentiel pour intégrer un grand club. C’est une machine. »

Concernant d’autres dossiers du Mercato, Lopez est très actif. « Nous avons travaillé sur des choses, et je suis confiant de conclure certains de ces accords dans les deux prochaines semaines », a-t-il conclu.