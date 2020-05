LOSC – Mercato : Lopez invité à revoir sa politique avec le départ de Campos

true

Pour le champion du monde 98, le départ de Luis Campos doit inciter le président du LOSC à revoir entièrement sa politique.

Après une première saison extrêmement difficile, qui avait vu le club flirter avec la relégation, Gérard Lopez voyait son projet pour le LOSC tourner à plein régime depuis deux ans. Mais les nuages menacent déjà à l’horizon puisque son recruteur en chef, Luis Campos, pourrait quitter le navire.

Le Portugais aurait beaucoup à redire sur le fonctionnement interne des Dogues et serait parti pour répondre aux avances de José Mourinho à Tottenham ou de son ancien club, l’AS Monaco. Pour Christophe Dugarry, ce départ doit inciter Gérard Lopez à revoir sa politique pour les Dogues :

« Le trading est quelque chose de compliqué et de catastrophique pour les clubs sur la durée. C’est une des plus mauvaises idées du football actuel. Il y a les bons et les mauvais traders. Luis Campos fait partie des bons. Ça a marché à Monaco et à Lille. Il est ultra-compétent dans ce registre. Il a une grande culture foot. Qui va prendre sa place dans la même formule ? Si Lille ne décide pas de changer pour revenir à un football plus authentique, et continue dans le même mode de fonctionnement avec quelqu’un qui sera forcément moins bon que Campos, il y aura beaucoup de problèmes. »