LOSC – Mercato : Luis Campos dresse le portrait-robot de ses recrues

Le responsable du recrutement du LOSC Luis Campos a expliqué sa stratégie dans les médias portugais, insistant sur la personnalité des joueurs.

Depuis son arrivée au LOSC, Luis Campos a confirmé sa réputation de grand dénicheur de talents. Et dans un entretien accordé à l’émission Quarentena Da Bola, au Portugal, il a décrypté ses méthodes de recrutement.

« Je peux prendre autant de risques sur le marché car, en premier lieu, l’entraîneur me fait confiance, il sait que les joueurs peuvent être de bons apports pour ce qu’il souhaite, a-t-il confié (traduction Le Petit Lillois). On gagne beaucoup de temps car mon travail consiste à aider les entraîneurs à être plus concentrés sur les domaines importants et moi j’ai la liberté car je sais ce qu’ils veulent et qu’ils les veulent au mois de juillet, pour leur imposer le modèle de l’équipe. »

Et à lui d’insister sur le caractère de ses recrues, leur personnalité… « Je peux tracer la personnalité d’un joueur en quelques minutes. Je vais dîner ou déjeuner avec presque tous les joueurs que je signe. Je peux prendre un café ou même aller au centre commercial avec eux. Un joueur incomplet est un joueur qui sera important dans certains moments mais quand l’équipe sera en difficulté, il y aura une cassure avec le reste de l’équipe. »