LOSC – Mercato : Luis Campos fonce sur une piste estivale de l’OM !

Annoncé avec insistance du côté de l’OM cet été, Olivier Ntcham (Celtic Glasgow, 23 ans) serait désormais une priorité du côté du LOSC.

Thiago Maia en partance dès cet hiver (Flamengo?), Boubakary Soumaré également susceptible d’être transféré, le LOSC pourrait être amené à recruter un milieu de terrain pour combler les départs. Surtout si les Dogues ne s’entendent pas pour conserver le jeune milieu de terrain six mois de plus.

Si l’on en croit le « Daily Record », Luis Campos connait déjà l’identité du successeur de Soumaré… Et il s’agirait de l’ex international espoir français Olivier Ntcham (Celtic Glasgow, 23 ans). Supervisé à plusieurs reprises cette saison, le joueur aurait convaincu la cellule de recrutement nordiste qu’il était l’homme de la situation.

Suivi par l’OL, en négociations avec l’OM l’été dernier, Ntcham – qui était estimé à plus de 15 M€ en juillet-août – aurait vu sa cote légèrement baisser en ce début de saison. Il faut dire que le natif de Longjumeau n’est plus titulaire indiscutable au sein du Champion d’Ecosse cette saison (27 apparitions pour seulement 16 titularisations, 5 buts et 4 passes décisives).