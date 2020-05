LOSC – Mercato : Luis Campos s’est déjà remis sur un gros coup !

true

Proche de claquer la porte il y a encore une petite semaine, Luis Campos a déjà déjà remis les mains dans le cambouis du recrutement. Et pas qu’un peu.

Le vent du Nord tourne vite. Il y a une semaine, quasiment jour pour jour, on apprenait que Luis Campos avait l’intention de claquer la porte du LOSC. Un peu agacé par la gestion actuelle des événements au sein du club nordiste, le conseiller spécial de Gérard Lopez aurait même présenté sa démission à son président.

Alerté par ce courroux, Lopez aurait décroché son téléphone pour aplanir la situation et convaincre le technicien portugais de rester au LOSC cet été. Son entreprise semble avoir réussi. Si tout n’est pas encore parfait à Luchin, les relations se sont réchauffées entre les deux hommes.

Campos pourrait faire ses emplettes au Mexique

La preuve, le grand ami de José Mourinho s’est déjà remis au travail. Et pas qu’un peu. Manu Lonjon, bien renseigné sur le marché des transferts, a récemment glissé que Campos serait « en contact avec l’un des plus grands talents du football mexicain. » L’insider n’a pas donné plus de renseignements et n’a pas souhaité répondre aux premiers noms qui ont fuité sur Twitter. Celui de Diego Lainez, piste déjà suivie par l’OL dans le passé, revenait tout de même assez souvent…