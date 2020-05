LOSC – Mercato : Luis Campos situe la valeur de Renato Sanches

« Renato Sanches, nous avions tous la possibilité de le voir jouer en direct, à la télévision à 17-18 ans avec la sélection portugaise, a-t-il déclaré dans des propos retranscris par Le Petit Lillois. Il avait tellement de talent. Pendant sa phase de progression, il a eu des perturbations mais c’est un grand joueur avec un grand potentiel. »

« J’ai eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois avant de prendre de la décision de mettre 20 millions d’euros et il avait une valeur de 50-60 millions avant le virus. Renato avait besoin d’un environnement nécessaire, où il pourrait trouver son équilibre mental, physique et social. C’est un jeune homme qui avait besoin d’affection, de confiance. Fonte, Xeka ou Benjamin André ont été fondamentaux et sont des coéquipiers qui ont compris Renato en l’aidant dans les moins bons moments. »