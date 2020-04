LOSC – Mercato : Maignan a un concurrent pour la cage de Tottenham

Hugo Lloris (33 ans) potentiellement sur le départ l’été prochain, José Mourinho s’est mis en chasse d’un nouveau gardien pour Tottenham. Si, jusqu’à présent, Mike Maignan (LOSC, 23 ans) faisait figure de grand favori en cas de départ du n°1 des Bleus, le portier des Dogues pourrait se voir menacé par une autre piste.

Selon la « Gazzetta dello Sport », la cellule de recrutement de Tottenham plancherait aussi sur le dossier du gardien de l’Atalanta, Pierluigi Gollini (25 ans). Le néo-international italien (1 cape) – sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de Bergame – s’affiche dans la même gamme de prix que Maignan, à un tarif évalué à environ 20 M€.

Reste à savoir si José Mourinho restera sur son idée de départ, chaudement recommandée par son entraîneur des gardiens Nuno Santos, ou s’il se laissera convaincre par ses scouts britanniques du choix Gollini.

Gazzetta are reporting that Pierluigi Gollini could be of interest to Jose Mourinho & Tottenham Hotspur.

Gollini has previously played in England playing 20 times for Aston Villa in 2016/17. He was also on Manchester United books as a youngster.#Spurs #GoAtalantaGo pic.twitter.com/1LxdBLOYBC

— Atalanta News (@AtalantaNewsUK) April 19, 2020