LOSC – Mercato : Mourinho lorgne un autre Dogue qu’Osimhen

true

Le Special One voudrait recruter le gardien du LOSC pour en faire la doublure de Hugo Lloris à Tottenham avant de le titulariser.

Non content d’avoir débauché deux membres du staff de Christophe Galtier, José Mourinho aurait l’intention de faire ses emplettes au LOSC cet été. L’entraîneur de Tottenham aurait en effet Victor Osimhen dans le viseur. Mais le buteur nigérian n’est pas le seul Lillois dans le viseur du Special One…

Selon Soccer Link, le technicien se serait vu proposer Mike Maignan et Bakary Soumaré. Et il aurait flashé sur le gardien de but. Le quotidien italien Tuttosport explique que Mourinho aurait l’intention de faire de Maignan (24 ans) la doublure d’Hugo Lloris avant de le titulariser une fois que le champion du monde de 33 ans aura raccroché les gants.

Demeurent deux inconnues : la volonté de Maignan de s’assoir sur le banc, lui qui n’est titulaire au plus haut niveau que depuis trois ans. Et l’indemnité réclamée par le LOSC.