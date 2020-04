LOSC – Mercato : Mourinho pourrait encore chiper un cadre de Galtier

true

En réflexion sur le poste de gardien de but à Tottenham, José Mourinho aurait des vues sur Mike Maignan (LOSC).

Plutôt sympa à l’égard de Christophe Galtier et du LOSC lorsqu’il était sans club, José Mourinho s’est vite montré plus sournois à l’égard des Dogues au moment de sa signature à Tottenham. Le « Special One » a allègrement pioché dans le staff du technicien français, recrutant Joao Sacramento (adjoint) et Nuno Santos (entraîneur des gardiens) dès la fin du mois de novembre.

Nuno Santos pousse pour son ancien protégé

Il semblerait toutefois que les yeux de Mourinho ne s’arrêtent pas seulement sur les techniciens mais que ce dernier songe aussi à se servir dans le Nord de la France sur son prochain Mercato d’été. Comme le rapporte l’excellent Manu Lonjon, les Spurs auraient déjà entamé des discussions pour faire venir Mike Maignan en cas de départ d’Hugo Lloris. La piste serait notamment poussée par Nuno Santos, fan de son ancien poulain.

Une éventuelle grosse vente de Maignan ne serait toutefois pas pour déplaire à l’Etat-major du LOSC, obligée d’assurer ses ventes pour ne pas se retrouver en difficulté face à la future crise économique créée par le Covid-19 et qui dispose déjà avec Léo Jardim du remplaçant désigné de l’international français.