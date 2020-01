LOSC : Mercato, objectifs, supporters… Lopez formule ses vœux pour 2020

true

Un Mercato d’ajustement cet hiver

« Cet hiver, je vois plutôt un mercato d’ajustement. L’effectif est bien fourni et un défenseur central pourrait être amené à partir. Pareil au milieu de terrain. On sait aussi que nous allons retrouver Timothy Weah devant. La seule surprise pourrait éventuellement venir d’une offre tellement importante que ni le club, ni le joueur concerné ne seraient en mesure de décliner. Nous avons déjà reçu des propositions, mais je pense malgré tout que nous arriverons à gérer ce mercato sans perdre d’éléments majeurs.

Les deux souhaits de Lopez pour cette année 2020

Si j’avais deux souhaits pour cette nouvelle année, le premier serait de réaliser un beau parcours dans l’une des deux coupes nationales. On sait la difficulté d’aller jusqu’en finale. Mais oui, je peux affirmer que j’aimerais un jour voir le LOSC soulever une coupe. Et en ce qui concerne le championnat, le challenge est clair : j’aimerais que nous retrouvions la Champions League. J’ai à cœur que notre club continue de produire du jeu et s’ancre durablement dans les premières places.

Les supporters lui ont donné la chair de poule

Je suis tombé amoureux du LOSC. Ce club est en moi, il est mon sujet de conversation quasi-permanent avec mon entourage. Le plus beau cadeau qu’on puisse me faire, au-delà des résultats, c’est que les supporters me considèrent comme l’un des leurs. J’aimerais aussi leur dire que je suis fier d’eux. À Chelsea, j’ai eu la chair de poule devant l’ambiance qu’ils ont mis en tribunes. J’avais rarement vu le parcage d’une équipe visiteuse faire autant de bruit. Et pour ça, je voulais les remercier. »